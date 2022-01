Valents es presenta com a partit amb l'objectiu de ser «la UPN catalana»

"Valents", elsorgit de la plataforma electoral de l'ex-primer ministreper a Barcelona, ja és una realitat.La formació, que ha evolucionat a partir de Barcelona pel Canvi, ha fet aquest dissabte la seva presentació pública a la capital catalana amb la seva presidenta, Eva Parera, i altres figures destacades com el tertulià, l'exdiputat de Cs, el columnista Juan Arza i l'expresident de S'ha Acabat! Yeray Mellado.Parera ha definit el projecte com "" –en referència a la Unió del Poble Navarrès–i s'ha posat com a objectiu "la recuperació de la democràcia a Catalunya". "No abandonarà els catalans", ha garantit la presidenta del partit, que és regidora a Barcelona i també diputada del PPC al Parlament. Lavol "unir el constitucionalisme" i evitar els pactes amb l'independentisme, al qual acusa de voler "la destrucció d'Espanya".

