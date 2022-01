s'han manifestat aquesta tarda pel centre decontra laproposada pel govern espanyol i han exigit una "" derogació de les del 2010 i 2012. Convocats per la Taula Sindical de Catalunya –on estan representats sindicats com CGT, IAC, CNT, Cobas, Cos i Solidaritat Obrera- els manifestants s'han desplaçat dels Jardinet de Gràcia a la seu dede Treball, completament blindada per la policia. Els convocants han criticat la postura de CCOO i UGT i han acusat PSOE i Podem d'incomplir un compromís electoral. A més, han fet una crida a totes les organitzacions d'esquerres a oposar-se a aquesta reforma, que s'ha de votar el 3 de febrer al Congrés.El secretari general deCatalunya,, ha assegurat que la nova reforma suposa una consolidació de les anteriors i ha reivindicat que "sí hi ha alternativa". Ha recordat que el 2012 tots els sindicats es van mostrar en contra de la reforma laboral i per això ha fet una crida a CCOO i UGT perquè tornin a defensar el que van defensar llavors.En aquest sentit, el secretari general de, ha considerat que les dues formacions fa anys que han deixat de ser sindicats per passar a ser "assessories laborals". Ha afegit que cap sindicat real pot permetre l'atac "tan gran" que suposa el text plantejat. "Aquí estem els ximples", ha dit en resposta a les paraules del secretari general de CCOO, Unai Sordo, que va demanar a l'esquerra que no "fes el ximple" i donés suport a la reforma.

