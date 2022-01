Més de 3.000 estudiants catalans s'examinen per aconseguir una plaça al sector sanitari

Unscatalans han fet aquest dissabte les proves per aconseguir una plaça en formació sanitària especialitzada en medicina, farmàcia, infermeria, psicologia, química, biologia i física. Un any més, el ministeri de Sanitat no ha donat alternativa als aspirants alcontagiats de, que hauran d'per poder-se presentar a la prova.A Catalunya els estudiants s'han repartit en. Sanitat ha incrementat per tercer any consecutiu el nombre de places i n'ofereix 10.634, 385 més que l'any passat, i s'hi han presentat 28.714 persones. A Catalunya hi ha 1.827 aspirants a medicina, 549 a psicologia, 423 a infermeria, 116 a farmàcia, 5 a química i 19 a física.Les proves s'han fet a 28 municipis d'arreu de l'Estat espanyol. En declaracions als mitjans, la secretaria d'Estat de Sanitat,, que ha destacat que el nombre de places ha incrementat més d'un 32% des de la convocatòria del 2017-2018. "És la convocatòria amb més places deespecialitzada (FES) de la història del nostre país", ha detallat.

