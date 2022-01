Unacontra l'esclavisme ha aparegut per sorpresa al pedestal que ocupava l'estàtua del "negrer", situada al final de la Via Laietana de Barcelona i retirada durant el març del 2018. L'obra es titula "Humanitat", ha estat creada per l'artista francèsi consisteix en dues figures d'un color vermell intens -un os de peluix i un nen- abraçant-se.Segons l'artista, es tracta d'una acció reivindicativa amb motiu de l'aniversari de l'abolició de l'esclavitud a Espanya aquest 30 de gener. Els Bombers de Barcelona han examinat l'escultura i han comprovat que no té risc de caiguda, i l'Ajuntament ha assegurat que, de moment, es deixarà al lloc "com d'altres mostres d'art efímer que es fan a la ciutat".No obstant això, la instal·lació escultòrica no disposa de cap llicència ni permís municipal. L'espai que James Colomina ha escollit per situar la seva obra contra l'esclavisme està carregat de simbolisme ja que estava ocupat per una estàtua de grans dimensions del mecenes Antonio López, primeri traficant d'esclaus al segle XIX. Una gran festa popular a principis del 2018 va escenificar la retirada del monument amb l'ajuda d'una gran grua. La, "un acte de reparació pels crims de lesa humanitat de López", va comptar amb l'actuació dels, una xocolatada, tallers infantils i el concert de diversos grups musicals.A l'estiu del 2021, el consistori barceloní va fer un pas més i va anunciar el canvi imminent del nom de la plaça d'Antonio López per un de doble: plaça d'(cantó Besòs, en honor al migrant guineà mort al CIE l'any 2012) i plaça de Correus (cantó Llobregat, per l'equipament proper).

