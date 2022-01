L'Rt, per sota de l'1 per primer cop en tres mesos i mig

CONTAGIS 2.169.161 (+11.433) INGRESSATS 2.942 (+86) UCI 463 (-1) DEFUNCIONS 25.608 (=) Rt 0,96 (-0,08) REBROT EPG 5.565 (-556)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.460.264 (+1.878) DOSI 2 5.659.434 (+2.908) Actualització: 30/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.960.264 (+1.878) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.181.679 (+1.347) 85,8% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 62.284 (-36.060) Actualització: 30/01/2022 TERCERES DOSIS 2.942.400 (+70.282) REBUIG A LA VACUNA 115.266 (+69) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.684.111 Dosis Moderna/Lonza: 4.167.665 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.729 Dosis Janssen: 348.985 Actualització: 23/01/2022

recula vuit centèsimes i d'1 a Catalunya (0,96) en les últimes 24 hores, segons el Departament de Salut. Aquesta dada no es donava des de feia tres mesos i mig. És una xifra significativa ja que certifica el descens de la corba de contagis (cada 100 persones contagiades només en tornaran a contagiar 96).Per altra banda,cau a 5.565 (-556). La pressió hospitalària registra un increment de 86 ingressats més per Covid (2.942), amb 1 pacient crític menys a l'UCI (463).En paral·lel, s'han declarat 11.327 nous casos de Covid, i ja s'arriba als 2.087.951 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia.la xifra total es manté en 25.608 defuncions.El 20,37% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Laa 14 dies passa de 5.994,88 a 5.911,82, i a 7 dies ho fa de 2.950,19 a 2.762,50. Els CAP van atendre aquest dissabte 8.023 visites relacionades amb la Covid.[intext4]​​​​​​​​​

