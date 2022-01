Els requetès omplen Montserrat per reivindicar la seva escultura retirada

Un bon gruix de, alguns amb lai tots ells amb la, s'han citat aquest dissabte a decom a acte de desgreuge davant la retirada de l'escultura i la placa que hi havia instal·lada al massís, per part de l'a instàncies deli delEls requetès va ser unacreada a principi del segle XX, que va participar a lai que va arribar a integrar més de 60.000 combatents voluntaris repartits en 67 terços.El monument retirat es trobava a la plaça dels Apòstols des de 1965, davant de la cripta on hi ha enterrats-carlistes majoritàriament, però també de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, Acció Catòlica i la Lliga-.Quan es va construir el, els carlistes van rebutjar traslladar-hi les restes dels integrants dels terços, que van rebre sepultura en una cripta que es va construir a Montserrat mitjançant. Anys a sobre s'hi va instal·lar una placa i, finalment, el 1965 unad'un requetè caigut.

