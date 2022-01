ERC diu que la candidatura dels Jocs d'Hivern pot ser compartida però liderada per Catalunya

considera que la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern "pot ser compartida", però torna a deixar clar que eles farà des de. La portaveu de la formació,, veu amb bons ulls que "es pugui col·laborar" però ha recordat que la candidatura és Barcelona – Pirineu.Amb tot, Vilalta ha carregat contra el president de l'Aragó per haver plantat el seu homòleg català, Pere Aragonès, en la reunió que estava prevista aper tractar el tema. La portaveu dels republicans assenyala que no els sorprèn l'actitud de Lambán i ha recordat el conflicte que hi va haver en relació a lesde. "Malauradament coneixem algunes de les seves irresponsabilitats i la lamentem", ha reivindicat.Vilalta assenyala queamb altres territoris "és possible per ser més eficients en la utilització d'algunes infraestructures", però remarca que el president de l'Aragó sap que la proposta és. "El que no es pot fer és aixecar-se o ni tan sols voler-se asseure com ha fet en forma de menyspreu el president de l'Aragó", ha concretat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor