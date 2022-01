Agramunt enceta l’Any Guillem Viladot amb l’objectiu de difondre’n el seu llegat

La consellera de Cultura ha inaugurat l’Any Viladot Foto: ACN

(Urgell) ha estrenat aquest dissabte els actes de commemoració del centenari del naixement de l'escriptor i poeta visual(Agramunt 2022 – Barcelona 1999).A l'acte inaugural hi ha participat, entre altres, la consellera de Cultura,, així com el president de la Fundació Viladot i nebot de l'artista,, que ha dit que el centenari ha de servir per donar "l'empenta definitiva" per difondre el llegat de l'artista.La jornada ha continuat amb la presentació del“Cantates i fugues i colls de la baralla” i amb la inauguració de l'exposició “Ruth. Cossos als llimbs”. Durant el 2022 es faran unaarreu del país per donar a conèixer l'obra de l'artista agramuntí.En el seu discurs, el president de la Fundació Viladot, Jordi Viladot, ha destacat la importància deli ha reivindicat que l'obra de l'artista sigui coneguda arreu del territori. En el mateix sentit s'ha expressat el director de la fundació i comissari de l'Any Viladot,, que ha assegurat que la commemoració és "fonamental per poder consolidar la feina" que realitzen a la fundació perquè l'espai esdevingui "un punt de referència de la cultura contemporània a les terres de Ponent".

