La Gabriela va desaparèixer el 27 de gener a Barcelona. Ajuda'ns a trobar-la



Gabriela desapareció el 27 de enero en Barcelona. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/BMKGAqMUwJ — Mossos (@mossos) January 29, 2022

Els Mossos d'Esquadra busquen unaa que porta dos dies. No se'n sap res des del 27 de gener, quan va sortir de casa seva amb jaqueta, texans i balbes. Es diu, de complexió prima i cabells llargs de color castany fosc.La policia ha difós una fotografia seva per xarxes demanant ajuda per intentar localitzar-la. L'acompanyen amb una petita descripció de la desapareguta, de qui concreten que fa aproximadament 1,57 metres d'alçada.

