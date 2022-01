Què és ser «superimmune»?

Altres notícies que et poden interessar

Un estudi publicat el passat desembre assenyalava que els contagis en persones ja vacunades contra la Covid-19 augmenten en gran mesura la resposta immunitària a les variants del virus, generant unaque, d'altra banda, s'interpreta com un nou pas cap al final de la pandèmia.Aquest dimarts, la revistapublicava una nova investigació sobre com aconseguir aquesta superimmunitat. Sembla que un estudi realitzat per investigadors del laboratori de la Universitat de Ciències i Salut d'Oregón, als Estats Units, ha descobert que hi ha més d'un camí.S'aconsegueix la mateixa immunitat quan"No hi ha diferència entre infectar-se i després vacunar-se, o vacunar-se i després contraure el virus. En tots dos casos s'obté una resposta immunitària molt robusta, sorprenentment alta", explica el doctor Fikadu Tafesse, coautor de l'estudi.Així, és possible teniraconseguida a partir d'haver rebut la vacuna i contagiar-se, sense importar l'ordre de les dues acccions, oaconseguida a base de contagiar-se amb diverses variants però sense rebre la vacuna contra la Covid. Sigui com sigui, totes dues immunitatssense haver-se contagiat.​​​​​​​​​

