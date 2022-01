Els secrets que amaga el vestit de Rigoberta Bandini al Benidorm Fest

és el nom d'aquest dissabte. No hi ha dubte. L'actriu, dramaturga, cantant i compositora catalana vol conquerir Europa amb el seu "Ay, mamá", un himne que va més enllà de la maternitat i reivindica el poder de les dones, que aquesta nit defensarà a la final delCom ja es va poder veure a la semifinal d'aquest dijous, Bandini passa per tres imatges diferents durant l'actuació. S'inicia amb un vel blanc i ulleres de sol i s'acaba amb un maillot del color de la seva pell. Durant bona part de la cançó, però, llueix unamb molts foradets.Segons explica ella mateixa en un vídeo a les xarxes socials, es tracta d'una peça dissenyada i realitzada peli adaptat totalment a la lletra de la cançó. Començant per una la zona del pit, que la "il·lumina i connecta amb coses boniques", com diu Bandini, i és igual que el que porta tatuat.A la zona de la panxa s'hi pot veure l'que també apareix a la caràtula de la cançó "Ay, mamá". El braç esquerre porta gravades les lletres de la paraula, un recurs que s'utilitza també al tall de la falda, però amb la paraula"A ti que tienes siempre caldo en la nevera", canta Bandini, mentre mostra una zona del vestit on s'hi pot llegir "", el nom de la coneguda marca de caldos i cremes. I, afirmant que Aneto no li paga per fer-ne publicitat, Paula Ribó explica que "pots fer caldo o el pots comprar Aneto, que està molt bo".I, finalment, com no podia ser d'una altra manera, també s'hi pot llegir la paraulagravada als peus del vestit, a més del nom del seu fill,, a la punta de la màniga esquerra.

