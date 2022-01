Condueix begut per les vies del metro i acaba detingut

No ha sido el despiste de alguien demasiado mayor para conducir.

No ha sido alguien que nunca había circulado por #Granada guiado por el GPS.

Y aunque circulaba sin luces, había suficiente iluminación…



👉🏻 Hombre de 36 años, residente en Granada y 0,93 mg/l de alcohol. pic.twitter.com/nBsD0mxYay — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) January 28, 2022

"No ha estat el descuit d'algú massa gran per conduir, no ha estat algú que mai havia conduït per Granada guiat pel GPS". Així anuncia la policia local dela detenció d'un conductor queEls fets van passar prop de la una de la matinada d'aquest divendres quan un vigilant de seguretat del campus universitari de Fuente Nueva va detectar la presència d'un condctor que havia accedit al recinte. La policia local s'hi va desplaçar i lesvan donar positives:Com hi havia accedit? Els accessos del recinte universitari estaven tancats als vehicles i l'única opció possible era el tram subterrani del metro. El servei de seguretat del suburbà ho va comprovar i, efectivament,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor