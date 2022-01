Fort descens dels ingressats per Covid als hospitals catalans

CONTAGIS 2.157.728 (+24.492) INGRESSATS 2.856 (-93) UCI 464 (-6) DEFUNCIONS 25.608 (+46) Rt 1,04 (-0,06) REBROT EPG 6.121 (-380)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.458.386 (+3.400) DOSI 2 5.656.526 (+6.341) Actualització: 29/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.458.386 (+3.400) 87,8% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.180.332 (+3.125) 85,8% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 67.618 (-32.634) Actualització: 29/01/2022 TERCERES DOSIS 2.942.400 (+70.282) REBUIG A LA VACUNA 115.266 (+69) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.684.111 Dosis Moderna/Lonza: 4.167.665 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.729 Dosis Janssen: 348.985 Actualització: 23/01/2022

La ministra Darias ho va dir aquest divendres: "Hem doblegat la corba de la sisena onada". I sí, els hospitals catalans també ho noten. En les últimes 24 hores acumulen 93 pacients menys a planta, i 6 menys a les UCI. Actualment, les xifres hospitalàries són de 2.856 ingressats i 464 pacients crítics.Els contagis segueixen disparats, i se'n comptabilitzen 24.492 en l'últim dia, elevant el total fins als 2.157.728. Pel que fa a les defuncions per Covid des de l'inici de la pandèmia, el total és de 25.608, 46 més que en l'última actualització.Eles redueix 380 punts (6.121), i l'Rt es redueix sis centèssimes fins a 1,04. El 20,60% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 6.029,20 a 5.994,88 casos per 100.000 habitants i a set dies ho fa de 3.101,39 a 2.950,19.Pel que fa a la, s'han punxat 3.400 primeres dosis i 6.341 segones dosis. Hi ha un 85,8% de la població amb pauta completa, mentre que la cobertura de la, que redueix el risc de contagiar-se d'òmicron, encara és només del 46,7% dels catalans de més de 12 anys.[intext4]​​​​​​​​​

