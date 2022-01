Els 10 anys de Ferran Palau en solitari al Palau de la Música

ha celebrat aquest divendres elsdebutant. "Avui estem de celebració perquè fa deu anys que vaig fer un disc, però no em posaré molt nostàlgic perquè també tinc cançons noves", ha dit el músic . "D'aquí vint anys potser sí", ha afegit.Així, l'artista ha presentat el seu(Hidden Track Records), que va arribar per sorpresa al desembre, i l'ha combinat amb algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva carrera com "Univers", "Cel clar" o "Lluny". El pop metafísic del músic de Collbató ha servit per inaugurar la 33a edició del festival, que ha programat més d'una cinquantena de concerts fins al setembre.El concert també ha comptat ambespecials, ja que han pujat a l'escenari les veus corals amb qui Palau va gravar el darrer àlbum. A més, com és habitual, Palau ha actuat amb la seva, formada pels músics Jordi Matas, Joan Pons i Dani Comas. Després d'un any lluny dels escenaris de la capital catalana, l'artista ha mostrat la seva versió més íntima i ha seduït el públic que ha omplert el Palau de la Música.de manera que el directe d'aquest divendres es repetirà en poques ocasions. De moment Palau només te programats concerts a Vilafranca del Penedès, el 18 de febrer, i de nou a Barcelona al juny, en el marc deld.Per la seva banda, la directora artística del Guitar Bcn, Judit Llimós, ha celebrat que Ferran Palau, a qui ha qualificat de "gran amic del festival", hagi pogut "estrenar-se" al Palau de la Música. ", ha apuntat Llimós en declaracions a l'ACN.El d'aquest divendres ha estat el primer concert del, que s'allargarài oferirà concerts en diferents sales de la capital catalana. "L'encarem amb alegria, esperança i ganesde cara el futur", ha dit la directora artística del Guitar Bcn. Llimós també ha celebrat el ritme "molt bo" de venda d'entrades, ja que ja hi ha venut un 50% de l'aforament, més de 1.200 entrades.La 33a edició del Guitar Bcn arriba ambde la ciutat. Enguany es combinaran els artistes locals amb altres més internacionals que van haver-se d'ajornar derivat de les restriccions de la pandèmia."L'ADN del Guitar és fer passar els artistes pels diferents escenaris i fer-los créixer dins del festival", ha assenyalat Llimós. És el cas d'artistes com el mateix Palau, que en l'edició anterior va actuar a la Sala Barts i enguany ho ha fet al Palau de la Música. Un altre dels casos "representatius", tal com ha explicat Llimós, és el de Judit Neddermann, que actuarà al mateix espai el 2 d'abril.El festival ha afegit nous noms a la programació que es va anunciar al desembre: José Mercé, Snarky Puppy i Kiko Veneno. Llimós ha avançat que "de moment" no afegiran més propostes. "Mai se sap", ha conclòs.

