Vox reuneix a Madrid una extrema dreta europea dividida sobre Ucraïna

Ser més forts davant Brussel·les i Berlín

Un nou grup al Parlament Europeu

Les eleccions franceses, horitzó i sostre

Des de divendres i fins aquest dissabte,és l'amfitrió d'una. La trobada suposa l'entrada de la formació que lideraels grans salons de l'extrema dreta al costat del polonès(hi serà el primer ministre,), l'hongarèso la francesa. L'ambició de Vox, reforçada per l'escalf que li aporten els sondejos, és ser un soci preferent de la internacional ultra, on la dreta extrema espanyola ha trigat molts anys a fer-s'hi un lloc d'honor. Però la cimera també expressa lesinternes de la dreta radical en ple conflicte d'Ucraïna. La cimera ultra no canvia el seu guió, però se celebra just quan la UE mostra les seves fragilitats internes pel que fa a. L'objectiu de la trobada acollida per Vox vol unir els "patriotes",i "defensar les arrels d'Europa, les seves fronteres i la nostra sobirania" enfront el gran enemic comú, el. Però el cert és que hi ha una clara divisió entre els líders ultres entorn Ucraïna. Mengtre la francesa Marine Le Pen i l'hongarès Víktor Orban no amaguen la seva simpatia per Putin, el govern polonès s'alinea clarament al costat d'Ucraïna. Enmig de les dues posicions, Vox. Aquesta és la gènesi de la trobada.Va ser el 4 de desembre quan els líders de l'ecosistema ultraconservador de la UE es van reunir per darrer cop, a Varsòvia, acollits pel partit en el govern,. L'extrema dreta té al davant dos grans objectius, als quals Vox vol contribuir de manera determinant: consensuar unaque posi fi a les divisions existents en el si d'aquest bloc, i constituir un gran grup al. Fins ara, això no ha estat possible. En aquests moments, però, els interessos geoestratègics depoden facilitar l'entesa ultra. I Vox s'ha abocat a ser útil al propòsit.De moment, la presència de Vox ja ha aconseguit una gran victòria en el terreny ideològic que Abascal pot enarborar davant dels seus socis europeus: la direcció del PP es mostra molt condicionada per la pressió que rep de la seva dreta.endureix de manera immediata el seu discurs cada cop que Vox dona senyals de solidificació. Tem que li mengin el terreny i no va cap al centre sinó que competeix a la dreta. Ben diferent del que fa la dreta tradicional europea -a la UE, el-, que manté un gran duel amb l'extrema dreta populista a la Unió. A Espanya, els conservadors es mostren més acomplexats davant els ultres. S'ha vist recentment en el llenguatge forassenyat de Casado arran del cas de l'escola de Canet de Mar. Un dels fronts que Vox està treballant amb intensitat és el de la relació amb els partits propers de l'. Ho fa a través del seu think tank, la, que recentment va impulsar el document Carta de Madrid, una crida a lluitar contra el "comunisme" en aquell continent. Abascal ha mantingut contactes amb el règim del brasiler, amb la peruanai amb el xilèqui acaba de perdre les eleccions presidencials al seu país davant Gabriel Boric. Les pressions de Brussel·les contra els governs de Varsòvia i Budapest són molt grans. Els atacs a laper part dels executius de Llei i Justícia i de la Unió Cívica Hongaresa (Fidesz) de Viktor Orban han dut el conflicte entre aquests governs i les institucions comunitàries al límit. La sentència delconsiderant la legislació polonesa per sobre de la comunitària ha estat el darrer episodi d'una crisi que està desgastant el partit de Kaczynski.Al líder de la dreta ultra polonesa i a l'hongarès Orban els interessa respondre a la pressió de la UE reforçant-se en el si de la Unió. Un nou factor s'ha afegit al mapa:. L'extrema dreta es vol reagrupar perquè se sap sota pressió. El nou govern alemany ja ha indicat un enduriment de la posició de Berlín envers els governs d'Hongria i Polònia en el si de la UE. El canceller socialdemòcrata, està desitjós d'imprimir un segell propi a la coalició que lidera, que inclou liberals i Verds, especialment reivindicatius en la defensa dels drets humans a escala continental.Una manera d'expressar l'inici d'una nova etapa per a l'univers ultra europeu és constituint un únic gran grup a l'Europarlament. En aquests moments, els partits de dreta extrema estan dividits en dos grups. Vox pertany al grup, on també hi són Llei i Justícia de Polònia i el Fidesz hongarès. Són els partits més homologables amb una dreta dura i tradicional, amb clara influència del catolicisme més reaccionari i unes propostes econòmiques més neoliberals.Un altre grup,, aplega partits més populistes com l'Agrupació Nacional de Marine Le Pen o la Lliga del'italiàUna diferència important entre tots dos grups és que Identitat i Democràcia no ha amagat en alguns moments la seva simpatia pel règim deEn canvi, els polonesos de Kaczynski són obertament antirussos.Lesde l'abril proper seran una cita important per al bloc ultra. Fins fa ben poc, tot indicava que l'actual president,, tornaria a veure's les cares en segona volta amb Marine Le Pen. Una final així, amb una esquerra fragmentada i absent de l'últim tram de campanya, seria una fotografia molt útil per als aliats de Vox. Darrerament, però, el panorama sembla complicar-se. L'aparició d'un altre candidat ultra, l'escriptor i polemista amenaça de dividir el vot ultra i l'aparició amb força de la conservadora, pot capgirar els pronòstics.Les diferències internes poden dur les pretensions de l'extrema dreta pel penya-segat. Itàlia és un altre dels països on són més manifestes les divisions dins del magma de la dreta populista, amb tensions entre lade l'ambiciós Matteo Salvini i el partit, desituat encara més a la dreta i que no amaga la vena feixista que entronca amb l'herència deVox, de totes maneres, ja és vist pels seus companys ideològics com un soci a tenir en compte. La majoria d'enquestes confirma que no es tracta d'un fenomen passatger i que ha consolidat un espai propi, imprescindible perquè la dreta tradicional, en aquest cas el PP, pugui sumar majories, sigui en el govern de l'Estat o en algunes comunitats autònomes. Com a, que celebrael 13 de febrer. Els d'Abascal, que ja són necessaris per governar en molts llocs, volen ara reforçar-se mostrant muscle internacional.

