. "Per gaudir d'una ciutat lliure de fums, motos, cotxes i soroll!", clamen des del portal de l'Ajuntament on donen més detalls sobre l'habitual "", que aquest inici d'any coincideix amb lesLes afectacions són les mateixes que la resta de caps de setmana, impactant directament en eixos comercials principals dels barris dei de. Així, l', és a dir, entre plaça Espanya i el carrer Arizala, i eles converteixen aquest dissabte i diumenge en uni més ple de vida que mai.Segons detalla el portal de l'Ajuntament, es tracta de 58.600 metres quadrats d'ús veïnal i 50.000 vehicles menys circulant per aquestsque, en un cap de setmana de pont llarg, estaran plens a vessar de ciutadans que preparen el Nadal.Com no, els talls als vehicles afecten també el. Els autobusos urbans no podran circularals Carrers Gran de Gràcia, Creu Coberta i de Sants.

