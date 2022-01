Kim Jong Un, radiografia d'un sàtrapa

El 13 de febrer del 2017,, fill gran de l'exdictador nord-coreà, era a l'aeroport de Kuala Lumpur, a Malàisia. Una dona indonèsia se li va acostar per darrere i, escapant a tota velocitat. Mentre ell s'eixugava, una altra dona se li va aproximar i va repetir l'operació, sortint a tota velocitat cap als serveis. Molt aviat, Kim es va trobar malament i va dirigir-se al dispensari de l'aeroport, on es va desplomar, entrant en una dolorosaLes investigacions policials van descobrir que el nord-coreà havia estat untat amb dos productes químics que, en barrejar-se, formen unque és letal. Kim Jong Nam havia estat. Després d'un primer desconcert, tot apuntava al règim de Corea del Nord, i concretament al seu germanastre per part paterna, l'Estimat LíderFeia anys que Kim Jong Nam havia estat apartat de la línia de successió al seu país, després d'un seguit de conductes considerades irregulars, com un seguit de viatges secrets a l'estranger i havia mantingutPerò el dictador nord-coreà temia que, un dia, el germanastre volgués enarborar la seva condició de primogènit per reclamar el ceptre.Aquesta és una de les històries que explica la periodista(Capitán Swing), una biografia completa del dictador nord-coreà, molt documentada i elaborada a partir de molts testimonis, entre ells la d'una tieta del sàtrapa que viu a l'exili. Fifield dona molts detalls de la cort de Pyongyang. Molts dels episodis que relata semblen capítols d'una novel·la deL'autora, editora del diari neozelandès The Dominion Post, ha estat corresponsal de The Washington Post a Tòquio i a Pequín, ha treballat per al Financial Times i ha estata Washington, Beirut, Teheran i Corea del Sud. Un bon bagatge per qui s'ha capbussat en els enrevessats palaus del poder delcoreà.El llibre explica l'ascens de Kim al poder absolut, des que a vuit anys va ser proclamatDesprés de la mort del seu pare, Kim Jong Il, a finals del 2011, va agafar els regnes del poder desmentint en pocs anys la seva imatge de dirigent fràgil. No tenia el carisma del seu avi, el fundador del règim comunista, i era molt jove, amb només 27 anys. Hi havia dubtes sobre la seva autoritat.Anna Fifield documenta com va anar netejant el camí de rivals o de dirigents que no se sotmetien plenament al seu regnat. Molt aviat, el desembre del 2013, va enviar un senyal als quadres de l'Estat i del, executant el seu oncle,, que havia volgut jugar el paper d'home fort i tutor de Kim. D'aquesta manera, el dictador va dur la violència al nucli dur de la seva pròpia família, demostrant que no tindria pietat amb ningú.La biografia també explica el canvi d'estil que ha imposat el tercer Kim, que ha escenificat unEl casament amb la joveva tenir un paper rellevant en aquesta estratègia, amb la seva imatge moderna, que contrastava amb l'estil més uniforme de la majoria de la població. El règim de Kim s'ha esforçat perparcs d'atraccions, canvis en l'urbanisme i organització de concerts amb grups que trenquen una mica amb el cromatisme més resclosit del règim. També s'està assajant unaPerò cap retoc en el vestuari amaga la realitat d'un sistema que és, probablement, el darrer model estalinista que perviu en el món. El treball d'Anna Fifield esdevé la millor manera per conèixer la realitat d'aquell país a través d'unapel més petit de la família Kim.

