La reflexió d'Arnau Tordera d'Obeses sobre Rigoberta Bandini i el català

Veig moltes reflexions crítiques en la línia de considerar que Paula Ribó, Rigoberta Bandini, és l'enèsima demostració que la renúncia a la llengua pròpia en el terreny de l'art musical facilita la projecció d'un projecte artístic. — Arnau Tordera I (@ArnauTordera) January 28, 2022

Reflexió del cantant d'Obeses,, sobre les crítiques a. El personatge de la cantant catalanaha agradat a molts, però d'altres creuen que el fet que canti en castellà demostra que renunciar a la llengua pròpia facilita la projecció de l'artista.Tordera ha recordat que ella mateixa va fer una proposta musical molt similar a l'actual amb el grup "", però en, i que ara "ningú recorda què consumia massivament" quan el projecte en llengua catalana estava en marxa. "Com passa sovint en aquest país, no va tenir suport mediàtic ni l'ajuda col·lectiva que qualsevol projecte en català necessita", reitera el cantant d'Pel cantant, la proposta de "The Mamzelles" "s'allunyava del, del pop-folk de l'època i la patxanga festivalera que saturaven el monopoli de la música en català". "Personalment, hauria desitjat que no renunciés a la, però el que no se li podrà recriminar mai és que no ho intentés. Potser qui ha de reflexionar som nosaltres", conclou en un fil a Twitter.Bandini és la gran favorita per representara Eurovisió amb la canço "". La catalana es va fer popular amb el videoclip "In Spain We Call it Soledad" i aquest any ha participat amb gran èxit de públic en diversos festivals, a més de posar música a la cançó d'estiu d'Estrella Damm amb el seu tema "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor