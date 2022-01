La CCMA tanca 2021 amb equilibri pressupostari

La(CCMA) ha tancat provisionalment l'exercici del 2021 amb un dèficit de 171.000 euros, que la presidenta en funcions de la Corpo,, ha afirmat aquest divendres que es pot considerar "".A la comissió telemàtica de, Llorach ha explicat que la CCMA va rebre una aportació extraordinària de 6,6 milions d'euros del Govern al desembre que ha permès tancar en equilibri, però no fer inversions. Llorach ha dit que lapresenta un patrimoni positiu dei un fons de maniobra equilibrat "com feia anys que no tenia".La presidenta en funcions també veu "positiu" el tancament de l'exercici, malgrat la complexitat de lai la pròrroga del pressupost del 2020, que no tenia en compte la caiguda d'ingressos publicitaris. El 2021, segons Llorach, ha tinguti un total de

