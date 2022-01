Els visitants de les residències hauran de seguir presentant una declaració responsable

Altres notícies que et poden interessar

Actualització del protocol per entrar a lesdavant el canvi en les mesures contra la Covid. Els visitants dels centres geriàtrics hauran de seguir presentant unaper accedir als centres, segons ha informat elaquest divendres.Es tracta de l'adaptació dela les noves restriccions que han entrat en vigor aquesta mitjanit, i que eliminen l'obligatorietat de presentar el. A la declaració responsable el visitant afirma que no ha presentatrelacionats amb la Covid durant els últims 14 dies.Durant les visites caldrà com a mínim l'ús de laquirúrgica -preferiblement FFP2- i la resta de mesures preventives com el rentament de mans, lai ladels espais. Alhora es recomana alsque es facin un TAR abans de visitar un usuari.​​​​​​​​​

