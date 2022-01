Què hi fa una misteriosa escultura contra l'esclavisme en una plaça de Barcelona?

Incògnita resolta. La misteriosa escultura contra l'esclavisme que havia aparegut aquest divendres a la plaçade Barcelona és obra de l'artista francès, que l'ha col·locada sense el permís de l'Ajuntament de la capital catalana. Es tracta del mateix lloc on fins al maig del 2018 hi va haver l'estàtua d'Antonio Lopez, que va ser retirada pel consistori.Colomina ha explicat que es tracta d'una acció reivindicativa amb motiu de l'aniversari de l'abolició dea Espanya el pròxim 30 de gener. L'escultura que ha col·locat es diu "" i presenta dues figures deque s'abracen, i que representen un os de peluix i el nen que hi ha a l'interior de cada adult, segons ell."És com un símbol de la relació positiva entre la diferència on el color de la pell, el gènere, la raça i la religió serien percebuts com una riquesa", ha afegit. De fet, el passatd'Antonio López és el fet que va motivar la retirada de la seva estàtua i també el futur canvi de nom de la plaça.La història acabarà amb un bon final. Fonts municipals han confirmat que l'artista no teniamunicipal per instal·lar l'escultura tot i que han afegit que, de moment, la deixaran on és "com altresque es fan a la ciutat".

