Montilla avisa del perill de convertir el català en «argument de confrontació política»

. Amb aquestes paraules s'ha referit l'expresident de la Generalitata la situació actual de laDurant l'obertura de les Jornades per renovar el consens lingüístic a Catalunya, organitzades per la Fundació Campalans (vinculada al PSC),de supervivència".Ara bé, ha advertit que la "retòrica d'alguns independentistes" ha provocat un "allunyament" del compromís de la societat cap a la llengua. Així mateix, Montilla ha assegurat que la. "Qui no se n'adona, viu al marge de la realitat", ha constatat.L'expresident i exlíder del PSC ha afegit que no té "cap dubte" que "l'agitació" dels darrers anys, en referència al procés sobiranista, ha fet "més mal que bé" a la llengua. Montilla ha reconegut que, ja que la llengua espanyola té "més possibilitats d'ús en diferents àmbits".Tot i això, l'exministre i exsenador socialista ha remarcat que no creu que ni el català ni el castellà tinguin "problemes" a l'escola. Però ha avisat que cal que la ciutadania sigui "capaç" de ser "flexible" en els projectes lingüístics dels centres educatius: "Anant en contra del castellà no resoldrem els problemes del català", ha advertit.

