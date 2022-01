Bones notícies sobre l'estat de salut d'Antonio Resines

Altres notícies que et poden interessar

Bones notícies sobre l'estat de salut d'. L'actor ha abandonat aquest divendres l'de l'de Madrid després de més d'un mes ingressat per complicacions derivades de la. En concret, patia una insuficiència respiratòria aguda secundària per una pneumònia.Després del seu ingrés a finals del mes de desembre passat, l'intèrpret càntabre de 67 anys, estava "" al centre hospitalari. "Us agraïm l'interès i l'afecte, però us preguem que comprengueu que en aquests moments necessitem", ha explicat la família després de comunicar l'evolució favorable de Resines.Guanyador delal millor actor protagonista pel seu aplaudit treball a(1997), de Ricardo Franco, aquest emblemàtic actor també va ser president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya durant els anys 2015 i 2016.​​​​​​​​​

