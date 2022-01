Arxivat el cas Benaiges perquè els delictes han prescrit

. Les 19 denúncies que van rebre els Mossos d'Esquadra contra l'excoordinador del futbol base del Barça, i professor de l'Escola Barcelona, Albert Benaiges, no han estat suficients, ja que el jutjat apunta que, segons el diari ARA.Les denúncies feien referència ai el jutge, en veure que totes estaven prescrites, va decidir arxivar el cas sense practicar diligències per investigar els fets el 31 de desembre. Albert Benaiges, fins al desembre coordinador del futbol formatiu del Barça, hauria abusat i vexat durant vint anys de nois i noies de l'Escola Barcelona , al barri de les Corts de la capital catalana, segons una investigació de l'Ara. El diari explica, a través d'una seixantena de testimonis, fets com masturbar-se davant menors, tocaments, jocs de caràcter sexual i veure pornografia amb alumnes.

