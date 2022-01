El govern de Colau referma l'aposta pel Liceu Mar després de l'adeu de l'Hermitage

El govern d'Ada Colau ha refermat aquest divendres l'aposta pel Liceu Mar després que els impulsors de l'Hermitage hagin abandonat definitivament el projecte d'una sucursal a Barcelona. "El temps ens ha donat la raó, valia la pena treballar i esperar per un projecte que fos de gran consens", ha dit la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,, que ha remarcat que la proposta del Liceu Mar és "el millor projecte cultural" que es pot fer en l'àmbit del Port Vell. Sobre el fet que els impulsors de l'Hermitage concentrin els esforços en la via judicial contra el govern municipal, Sanz ha defensat l'actuació municipal. "Jurídicament, podem estar tranquils, s'ha actuat correctament", ha conclòs.Segons Sanz, l'Ajuntament no es podia "conformar" amb un projecte d'una franquícia que no estava "arrelada" al territori i ha reiterat que ni tenia consens ni era "viable". Respecte a les actuacions judicials, la tinenta d'alcaldia ha assegurat que no hi ha novetats i que se segueix amb el procediment judicial després que l'Hermitage posés un recurs cap al consistori per haver impedit l'autorització administrativa mitjançant un conveni per construir l'edifici."Teníem competències per poder fer un conveni que possibilités això i també per negar-nos a fer-ho perquè no hi veiem motius d'interès públic en el projecte, per tant, entenem que no hi ha base per presentar aquests recursos", ha manifestat.Sobre el fet que el primer tinent d'alcaldia,, hagi expressat al plenari que ell no renuncia al projecte de l'Hermitage ni tampoc a d'altres, com l'ampliació de l'aeroport del Prat , Sanz ha admès que dins del govern de coalició "hi ha diferències" però s'ha mantingut ferma en la posició expressada."En l'actualitat Barcelona està guanyant amb una proposta de futur", ha assegurat sobre la proposta del Liceu. De fet, ha indicat que ara s'estan començant els treballs amb les diferents administracions implicades -Patronat del Liceu, Generalitat, Estat i Port de Barcelona- perquè el projecte tingui encaix urbanístic i compti amb consens i recursos. El primer que es farà, ha apuntat, és estudiar l'encaix urbanístic amb el Port i el Liceu per tenir una proposta de cara al mes d'abril.

