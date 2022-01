La meitat de les pimes industrials catalanes han d'apujar preus per la crisi de subministraments

Així es desprèn l'enquesta "Evolució de la pime industrial catalana el 2021 i perspectives 2022", elaborada per PIMEC i presentada aquest divendres.L'estudi, que recull les opinions de 405 empreses de menys de 250 empleats, posa de manifest que tres de cada quatre indústries ha patit l'impacte de la crisi de subministraments i de les matèries primeres, i que això ha repercutit en els seus costos. A més, el 84% creu que això afectarà els tancaments de l'exercici 2021.Per setè any consecutiu l'Observatori de PIMEC ha elaborat un mostreig entre les petites i mitjanes empreses del sector industrial per tal d'analitzar l'any i les perspectives de futur. Antoni Cañete, president de PIMEC, s'ha mostrat preocupat per com està afectant la crisi dels subministraments i de les matèries primeres a les indústries. "", ha reclamat.A través d'enquestes elaborades durant la primera quinzena d'aquest mes de gener, l'estudi mostra quei que això ha repercutit en els seus costos. Per aquesta raó, el 54% s'han vist obligats a traslladar la pujada, en major o menor mesura, als seus clients. Un 7% l'ha traslladat completament, un 14% entre el 50 i el 99%, un 12% entre el 25 i el 49%, i un 21% entre l'1 i el 24%. Només un 46% assegura no haver apujat els preus als clients.L'informe també posa de manifest que el 84% de les petites i mitjanes empreses del sector industrial creuen la crisi dels subministraments i de les matèries primeres afectarà els tancaments de l'exercici 2021. Tot i que majoritàriament preveuen una reducció dels beneficis, hi ha un 4% que creuen que els hi augmentaran les pèrdues i un 3% que passaran de tenir de beneficis a pèrdues.El 9,2% de les petites i mitjanes empreses catalanes del sector industrial van incrementar la seva activitat global el 2021. Tot i que la xifra és millor a la del 2020 –en aquest cas l'activitat va caure un 11%-, estan tres punts per sota dels registres del 2019. Modest Guinjoan, director de l'Observatori de PIMEC, ha reconegut que malgrat que els resultats de 2021 són positius, continuen sent "insuficients" i que encara no s'han recuperat els nivells d'abans de la pandèmia.Pel que fa a la destinació de les vendes, s'ha mantingut en la línia que l'any anterior. El 46% ha tingut com a destí Catalunya, un 25% la resta de l'Estat, i un 29% el mercat internacional. L'enquesta també posa de manifest la millora de les exportacions. El 57% dels enquestats assegura haver-les incrementats respecte al 2020, un 30% haver-la mantingut i un 11% haver exportat menys.L'estudi també posa de manifest una lleugera millora de l'activitat inversora. Cinc de cada deu empreses afirma haver invertit més que l'any anterior, principalment per millorar la capacitat productiva. "Això demostra que mantenen l'aposta pel sector industrial", ha aprofundit Guinjoan.Pel que fa a les plantilles, el 49% dels enquestats les ha mantingut. Només un 39% ha assegurat haver-les ampliat. Això situa un creixement de l'ocupació en l'1,8%, uns resultats millors als del 2020 –va caure un 2%. "Hem millorat, però encara no s'ha compensat la davallada de l'any passat", ha lamentat el director de l'Observatori de PIMEC.El 50% dels enquestats creu que aquest 2022 augmentaran la seva activitat global, mentre que tan sols un de cada deu preveu anar a menys. No obstant això, preguntats per la seva activitat a l'exterior, les exportacions, el 47% apunta al fet que creu que es mantindran en la línia de 2021. Un 37% preveu augmentar-la i un 7% disminuir-les. Pel que fa a les plantilles, els enquestats no esperen fer grans canvis. El 65% asseguren que mantindran la mateixa que al 2021, mentre que un 26% espera poder-la augmentar.En aquest context, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha recalcat que malgrat que hi ha millora, no s'han recuperat els registres d'abans de la covid. Segons Cañete és imprescindible "un nou Pacte Nacional per la Indústria per encarar la reactivació econòmica i una dotació pressupostaria addicional". Aquest ha exigit que sigui un "pacte de país" i no "de partits", "interdepartamental" i amb la implicació de "mon local". Si no, ha dit, "podem tenir objectius a curt termini, però estarem matant elefants amb tira-gomes".El president de PIMEC també ha reclamat mesures urgents per tornar a atraure a sectors que "han marxat" i que "ara podem recuperar per aquesta necessitat geogràfica que ens deixa la crisi dels subministraments".

