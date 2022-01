Collboni assegura que no renuncia a l'Hermitage ni a ampliar l'aeroport

El primer tinent d'alcalde,, ha reflectit les discrepàncies entre el PSC i els comuns en el govern municipal de Barcelona sobre les iniciatives que ha d'impulsar la capital catalana. "No renuncio a l'ampliació de l'aeroport en cinc anys, a l'Hermitage, ni a perdre l'oportunitat que ens donen els Jocs Olímpics d'Hivern", ha asseverat durant el debat sobre l'Estat de la Ciutat.Collboni ha afirmat que l'existència de "discrepàncies en un govern de coalició" és "normal", així com que aquesta situació no significa que "els projectes s'abandonin". El regidor del PSC ha insistit que "s'ha d'esperar l'oportunitat i sumar els consensos dels grups i la societat en els projectes que són estratègics per al futur de Barcelona".

