L'Ajuntament de Barcelona autoritza una residència d'estudiants privada al Paral·lel

L’ha aprovat aquest divendres la construcció d’una granal tram baix del Paral·lel, entre els números 25 i 37 de l’avinguda, on ara hi ha una benzinera. El fons d'inversió Alba Spanish Propco podrà comercialitzar 200 places d’allotjament.La tinenta d’alcaldia Janet Sanz ha explicat que “és un pla privat i s’ajusta a la legalitat", però ha reconegut que l'Ajuntament ha detectat "fa temps un excés de residències d’estudiants" i que per revertir-la hi havia el PEUAT, qüestionat als jutjats. Ara els tècnics municipals treballen una modificació urbanística per limitar l’obertura de residències d’estudiants."Hem dialogat amb tots els operadors per oferir places més assequibles i espais que es puguin destinar als barris, i en aquest cas s’ha aconseguit 65 places concertades d’un total de 200 i un local de 200 metres quadrats per a usos municipals”, ha detallat.

