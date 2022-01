Empar Moliner, premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes

L'escriptoraamb la novel·la. Protagonitzada per una dona de 50 anys, l'obra parla sobre el pas del temps, la "vulnerabilitat de l'amor matrimonial", la "drogodependència de la maternitat" i la "caducitat" de la vida artística.Així mateix, Moliner ha recalcat que un dels temes que aborda és la menopausa, ja que considera que se'n parla "poc i molt edulcoradament". "És unai que són sempre sorprenents i gens simpàtiques sobre aquest període que se'n diu menopausa", ha detallat. La novel·la guanyadora té unai es publicarà el 9 de març amb Columna.La protagonista, la Remei Duran, és una dibuixant de prestigi que es considera una senyora "atractiva" i "massa feliç". Una tarda, mentre està asseguda al seient del darrere del cotxe familiar, s'adona que el seu marit, que és més jove que ella, s'enamorarà de la copilot, una noia violinista que els acompanya a casa per assajar. Ells dos encara no ho saben, però ella sí. A partir d'aquí, la protagonista "es prepara per saber què ha de fer"."La novel·la comença quan la seva protagonista ja ha tingut el certificat oficial de menopàusica", ha assenyalat Moliner. L'escriptora ha explicat que, malgrat que ha reconegut que hi ha aspectes que estan. "No és la meva història, el lector ja veurà per què", ha apuntat.

