El català és minoritari a les universitats privades i als màsters

55 queixes registrades per les deficiències del català a les aules

a les universitats privades i als màsters de totes les facultats del país. Tot i que la llengua es manté com a majoritària a la majoria de les assignatures universitàries de Catalunya,. El Departament de Recerca i Universitats ha presentat aquest divendres un conjunt de dades analítiques sobre la situació de la llengua en el marc del pla de la conselleria per enfortir el català a les facultats.Segons les seves dades, el 70,5% de les assignatures són en català,. En el cas dels màsters és on canvia la situació de manera molt diferencial:el 37,9% en castellà i el 32,9% en tercera llengua, que segueix predominant l'anglès en aquest àmbit.La situació del català a les assignatures universitàries varia de manera substancial a les: el 41,7% de les matèries que s'imparteixen són en la principal llengua del país, davant de la xifra del 73,9% de les universitats públiques. El director general d’Impacte Territorial i Social del Coneixement, Xavierha reconegut que hi ha febleses i marges de millora sobre els que cal treballar, encara que situa el català "com la llengua central" del sistema universitari.A més, les mancances de presència de llengua catalana al nivell universitari arribaL'anglès és predominant, amb un 54% de treballs doctorals fets en la considerada tercera llengua. Quinquillà ha volgut matisar que cal tenir en compte que el 52% de les tesis llegides són de doctorands de fora del sistema universitari català. Si es té en compte només els estudiants d'aquest sistema, les tesis llegides en català pugen al 20,2%. La xifra de tesis doctorals internacionals o amb menció europea, però, és del 33,7%.El departament que encapçala Gemma Geis ha notificat que ha rebutuna assignatura en una llengua diferent de la que consta al pla d'estudis. En la totalitat dels casos la llengua perjudicada ha estat el català i en el 60% s'ha pogut restituir. Quinquillà ha apuntat que això demostra que els protocols estan funcionant, encara que la situació s'arrossega des de fa anys, tal com va retratar NacióDigital en aquest reportatge. La consellera Geis, ha apel·lat els rectors i rectora de les universitats catalanes a "defensar la llengua de manera unitària i sense partidismes". Durant la jornada sobre la llengua catalana en el sistema d'universitats i recerca, la consellera"Hem de ser aliats amb un objectiu comú", ha recalcat.Geis també ha anunciat que es fomentaran més ajuts per la formació en terceres llengües -principalment l'anglès-, triplicant els recursos per generar una mirada oberta al món. La consellera ha defensat el sistema universitari i de recerca català per atraure talent internacional i també per fomentar la mobilitat: "Catalunya necessita més que mai acollir estudiants internacionals".

