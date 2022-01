Destrueixen un mural d'alt valor durant la reforma d'un vestíbul a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la destrucció d'un mural de l'artista Josep Guinovart que va acabar cobert per una capa de pintura i parcialment eliminat durant la reforma d'un edifici residencial al barri de Sarrià, a Barcelona. La comunitat de veïns i l'arquitecte responsable s'exposen ara a una acusació per un delicte contra el patrimoni històric.



Situada al vestíbul, la pintura tenia unes mides de 2,95 per 7,5 metres i forma part d'un conjunt acompanyat per una escultura que representa una sardana. L'objectiu de la seva destrucció era "millorar visualment" la zona de la porteria, i en el cas de l'escultura, es volia retirar per habilitar un aparcament de motos.

Els fets van ser denunciats per la Fundació Guinovart exposant que es tracta d'una obra protegida per la normativa europea tenint en compte la seva valoració d'antiguitat. Els Mossos admeten que els investigats "van cometre "una imprudència greu amb la clara intenció de desfer-se de l'obra" que podria acabar en multa i fins a tres anys de presó.Un cop els Mossos van acudir a l'espai, els investigats van contractar un servei de restauració per refer la part destuïda imitant el llenguatge artístic de Guinovart amb la tècnica de "fals històric". Els danys causats, però, serien irreparables segons alguns experts.

