L'advocat d'Urdangarin explica que el matrimoni «s'ha donat un temps»

Després que a principis de setmana es veiessin les primeres imatges dpassejant en actitud afectuosa amb una altra dona i el matrimoni -la infanta Cristina i l'exduc de Palma- comuniqués que havien decidit "de comú acord, interrompre la seva relació matrimonial", arriba la tercera part.Pascual ha explicat als micròfons de RAC1 quesignat, més enllà del comunicat remès a Efe en el qual subratllaven que el compromís amb els seus quatre fills "roman intacte". El text, segons l'advocat, es va acordar dei l'objectiu principal era que quedés palès que "".Alguns detalls que també ha donat Pascual han estat, per exemple, el sou actual d'Urdangarin. Ara, detalla, no rep cap ingrés per part de la Casa Reial i només cobra del despatx d'advocats on treballa algunes hores a la setmana. ". Viu de la mare i de la seva dona, que és qui manté els fills i la família", ha explicat.Pascual també ha parlat sobre l'de l'exduc de Palma, que ha assegurat que no és bo: "Ho ha passat malament, molt malament". L'advocat ha explicat també que recomana a Urdangarin no parlar de la relació amb la Casa Reial, ja que considera que "parlar del passat no serveix".

