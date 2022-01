Les estrenes de sèries de febrer que no et pots perdre a Netflix, HBO i Disney

Pam & Tommy (Disney+), 2 de febrer

El febrer es presenta com un dels grans mesos del primer trimestre del 2022 per a les estrenes serièfiles. El retorn de dues grans produccions, amb immensos personatges femenins, com-quarta i última temporada- isón el primer plat d'un gran repertori que envairà els catàlegs en les pròximes setmanes. Pel que fa a, l'amor guanyarà rellevància aquest mes.esdevindrà una de les plataformes amb més protagonisme, amb dues sèries que situaran la tecnologia com a punt central de les trames iexplorarà, a través d'una sèrie noruega, el terrorisme d'ultradreta. Pamela Anderson i la seva història, una nova versió de Willy Fogg i una investigació sobre una periodista són les altres trames destacades que us proposem per aquest febrer a les plataformes.Ficció que relata la crua (i molt polèmica) relació entre l'actriu i model, molt sonada durant la dècada dels anys 90. Es van casar després de 96 hores d'haver-se conegut per primera vegada, el 1995. La sèrie, protagonitzada per, també aborda l'escàndol mundial quan va sortir a la llum un vídeo de la parella mantenint relacions sexuals., director del film oscaritzat, és el responsable de la sèrie.Un thriller britànic sobre el segrest del fill d'una important empresària nord-americana, interpretada per. En concret, el segrest del jove en un gran hotel de luxe al centre de Nova York es grava en vídeo i llavors es torna viral. La trama es complica quan quatre britànics que s'allotgen a l'hotel es converteixen en els sospitosos principals.La plataformaun altre thriller que engloba la claustrofòbia d'una nova casa misteriosa, la tecnologia i el misteri d'una mort sonada anterior. Una dona s'enamora d'una casa minimalista extraordinària, però quan descobreix que una altra dona va morir a la mateixa propietat tres anys abans, comença a preguntar-se si la seva pròpia història és només una repetició de la noia anterior.La creadora d', una de les sèries més seguides de la passada dècada, dirigeix aquesta història sobre una periodista que investiga el cas d'una estrella d'Instagram. Ficció que aborda les fames efímeres delsde les xarxes socials, la seva exposició, a més d'enfocar el tractament periodístic -i la investigació poc ortodoxa- per arribar al final de l'entrellat de tot plegat.Afable i càlida sèrie sobre una família nord-americana d'origen llatí al voltant de totes les seves relacions, tant familiars com amoroses. La trama segueix de manera episòdica elsLily i Jorge, que tenen la missió de trobar l'amor i un propòsit. Els germans Díaz es creuen amb residents aparentment sense parentiu durant alguns dels dies més intensos de l'any: les vacances.Netflix aposta aquest febrer per les històries amoroses i aquesta ficció italiana n'és l'exemple més clar.presenta la ruptura d'una parella a través de dues relacions creuades, dues infidelitats, que tenen de manera simultània sense saber-ho. Trencant els seus vincles a poc a poc, la sèrie busca un retrat de la pèrdua de l'amor a través de decisions irreparables.La immensa xacra de laacapara els serveis d'intel·ligència i policials dels països nòrdics. Aquesta nova ficció noruega aborda aquesta problemàtica, amb dos agents noruecs que han de seguir la pista d'un grup terrorista d'ultradreta en una zona rural. La seva intenció és atemptar contra diversos objectius i propagar el pànic.És una de les sèries més esperades del 2022, sense cap mena de dubte. La deliciosa comèdia d'època sobre una dona que deixa la seva vida de mestressa per dedicar-se a ser còmica en directe.torna en la seva millor versió, allà on ho va deixar la tercera temporada (en ple auge d'èxit, a nivell de trama). La ficció d'és una de les millors dels últims anys i la quarta temporada ho tornarà a demostrar.Una distòpica sèrie que situa l'espectador en un equip d'una empresa que han implementat un sistema gairebé esclavista: els empleats s'han sotmès a un procediment quirúrgic que separa els seus records entre el seu àmbit laboral i la seva vida personal. Aquest atrevit experiment d'equilibri entre el treball i la vida personal es posa en dubte quan el líder d'aquest equip es troba al centre d'un misteri que l'obligarà a confrontar la veritable naturalesa del seu treball... i de si mateix.Nova adaptació de la mítica novel·la de, sobre l'aventureremprèn el repte de viatjar d'una punta a l'altra del món en un període de 80 dies. La producció és francesa, però l'actor principal és el britànicUna de les sèries més estimades pel públic (i per la crítica, recollint premis als Emmy) dirà adéu per sempre en aquesta última quarta temporada que retornarà l'espectador al mateix punt onvan deixar la trama en el darrer episodi. Hi haurà noves incorporacions en el repartiment, a més de mantenir les quatre figures principals, a més de gaudir d'una nova guionista per tancar la història.

