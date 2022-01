Un exalcalde del Bages, reconegut com a millor organitzador de casaments

L'exalcalde delpel PSC,, ha estat reconegut en la seva tasca professional de mestre de cerimònies en l'organització de casaments amb elque atorga el portal especialitzatRodríguez, que va iniciar la seva activitat en l'organització de casaments després de renunciar a la reelecció com a batlle del Pont en les darreres, ha estat reconegut en una de les 19 categories de la que consten els premis, d'entre més de 49.000 empreses del sector de tot Europa.El guardonat posa en valor aquest reconeixement tot recordant que el 2020 va ser un any d'aturada total del sector a causa de les restriccions per la pandèmia, i que el 2021, malgrat haver millorat, també ha estat unEls Wedding Award s'atorguen a partir de l'opinió de les parelles subscrites en el portal. Els premis estan basats en l'opinió de prop deBodas.net forma part del grup The Knot Worldwide, líder global en l'

