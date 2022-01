Spotify, la més ben posicionada per donar nom al Camp Nou i lluir a la samarreta del Barça

Una conegudasueca és la més ben posicionada per patrocinar elmasculí. L'acord inclouria la presència a la part davantera de lai a més, el nom del, que per primera vegada, des de la seva construcció el 1957, aniria acompanyat del nom d'un patrocinador.Diversos mitjans catalans apunten que, la coneguda plataforma de música en línia, hauria fet l'oferta més atractiva i les dues parts ja estarien negociant. Lasueca substituiria així, l'empresa japonesa que a hores d'ara elprincipal del club i que no ho serà la pròximaActualment, el principal competidor seria, una multinacional de productes vegans que hauria ofert fins a 80 milions per temporada, tal com va avançar dies enrere l'ARA. Rakuten té un contracte amb el Barça de 30 milions fixos més variables, només per aparèixer a la samarreta del primer equip masculí.Però perquè l'estadi blaugrana es digui, les empreses haurien d'adquirir pels naming rights (per desbloquejar els drets de nom) i els title rights (drets de títol, per aparèixer al nom oficial de l'estadi). I és aquí on existeixen discrepàncies entre el club i Spotify, que pagaria entre 60 i 65 milions per temporada.El Barça s'hauria plantejat un acord comercial d'entre 15 i 30 anys, però la plataforma en línia n'hauria ofert molts menys. D'aquesta manera, mentre el club busca aquesta estabilitat, el Camp Nou podria portar Spotify com a "cognom" de manera temporal i transitòria. A banda del frontal de la samarreta de partit, el nom de l'empresa també apareixeria a l'esquena de la samarreta d'entrenament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor