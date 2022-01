Manola Brunet India (Carinyena, 1955)

Arnau Queralt i Bassa (Granollers, 1975)

Gisela Torrents Monegal (Tarragona, 1994)

La climatòlogai els ambientòlegsvan protagonitzar la segona jornada del cicle 4 Reptes Capitals , organitzat peramb el suport de la Fundació la Caixa , 15 de les frases més destacades que van pronunciar.Catedràtica del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i(C3) de la mateixa universitat. Com a experta internacional a les àrees de la reconstrucció instrumental i anàlisi del clima presideix la. També és professora visitant de la Climatic Research Unit de la Universitat d'East Anglia, a la ciutat anglesa de Norwich.“L’escalfament actual no té precedents en els darrers 2.000 anys”.“Hem sotmès el planeta a un experiment sense precedents”.“Les prediccions preveuen que assolirem l'augment d'un grau i mig respecte l'era preindustrial el 2033, 17 anys abans del 2050 que preveuen els acords de París i Glasgow”.“En una previsió d’escalfament global de 4 graus –la més pessimista de les projeccions, però la més plausibles si no fem res-, suposaria un increment a Catalunya de sis graus”.“Si no convencem els nostres polítics que facin la feina, tenim un futur no gaire optimista”. Entrevista a Manola Brunet : “Estem sotmetent el planeta a un experiment sense precedents”.–segona promoció al nostre país-, màster en Gestió Pública i diplomat en Afers Europeus. Des del 2011 és(CADS) i des del 2015 presideix la Xarxa Europea de Consells Assessors en Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC). Entre altres càrrecs, va ser president del Col·legi d'Ambientòlegs (COAMB).“Les dades del Mediterrani són extremadament dures i ja està afectant al litoral, a les ciutats i al turisme”.“Hem de ser capaços d'entendre que el món que tenim ara ja no és el que teníem fa 10 anys, i el món que ens ve és molt dur”.“El límit d’1,5 graus no és arbitrari, superar-lo pot tenir efectes irreversibles. Tot i això, assolir-lo també comportarà pèrdues”.“Continuem malgrat tot, consumint. La població no entén encara l’impacte del seu model de vida, i això cal explicar-ho molt”.“Hem d’oferir solucions als ciutadans: mobilitat, planificació territorial i urbanística”. Entrevista a Arnau Queralt : “Qui tingui menys capacitat d'adaptar-se al canvi climàtic patirà molt”.. A banda d'una àmplia formació, ha viscut en primera persona les negociacions de l'acord contra el canvi climàtic de les Nacions Unides. També té experiència com a consulta internacional en crisi climàtica i economia sostenible i, recentment, s'ha incorporat com a tècnica en justícia climàtica i drets ambientals a l'Observatori DESC.“La cimera de Glasgow va ser un èxit perquè es va signar un bon text. Una altra cosa és que es compleixi”.“Segurament si l'acord de Kyoto s'hagués complert, no hauria calgut objectius tant ambiciosos com els fixats a París i Glasgow”.“Els més rics són els que més contaminen. La lluita contra el canvi climàtic és també una lluita de classes”.“Amb aquest escenari és normal tenir ecoansietat. L’optimisme ens permet tenir esperança, tot i que algú em va dir que les lluites importants sorgeixen quan no n’hi ha”.“[Sobre considerar la nuclear com a energia verda] No sóc defensora de les nuclears. No és una energia renovable, ni neta, ni segura, ni res de res”. Entrevista a Gisela Torrents : “Si analitzes les projeccions per al nostre país, l'estrany seria no tenir ecoansietat”.