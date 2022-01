Vilagrà sosté que Sánchez no podia prometre una candidatura als Jocs Olímpics al 50% amb l'Aragó

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, creu que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez,en dir que els Jocs Olímpics d'Hivern s'organitzarien d'igual a igual entre Catalunya i l'Aragó. En declaracions a, Vilagrà ha afegit que no entén el "cop de porta" del president aragonès,al president del Govern,, per a la reunió prevista d'aquest mateix divendres."Parlant s'arriba a posicions raonades", ha argumentat Vilagrà.i es pot situar dins un intent de conflicte polític i de guerra entre territoris que nosaltres no jugarem ni abonarem", ha afegit. En aquest sentit, ha expressat que el Govern treballarà amb el COI i amb el COE la seva proposta tècnica.Vilagrà ha afirmat que el Govern sempre ha explicat que la seva proposta "no és al 50% perquè no ho podrà ser". "Haurà de ser molt tècnica i ponderada en els actius que té cada territori, i entrar a valorar el 50% és absurd", ha argumentat la consellera, que creu que parlar de percentatges significaria convertir la candidatura en "política".perquè ens sembla que la marca Barcelona ha de tenir preponderància, es parla, s'articula en el marc d'un diàleg i després segur que es troben punts de confluència", ha conclòs Vilagrà, que insisteix que la candidatura "no és excloent".

