Indicadors a la baixa mentre els hospitals freguen els 3.000 ingressats

CONTAGIS 2.133.236 (+27.340) INGRESSATS 2.949 (+21) UCI 470 (+2) DEFUNCIONS 25.562 (+52) Rt 1,10 (-0,03) REBROT EPG 6.501 (-223)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.454.986 (+2.594) DOSI 2 5.650.185 (+5.775) Actualització: 28/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.454.986 (+2.594) 87,7% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.177.207 (+2.723) 85,8% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 73.815 (-27.924) Actualització: 28/01/2022 TERCERES DOSIS 2.942.400 (+70.282) REBUIG A LA VACUNA 115.266 (+69) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.684.111 Dosis Moderna/Lonza: 4.167.665 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.729 Dosis Janssen: 348.985 Actualització: 23/01/2022

La sisena onada de la pandèmia comença a remetre, però els hospitals catalans freguen encara els 3.000 ingressats per Covid-19. En les últimes 24 hores, 21 persones més han hagut de ser ingressades a planta -en total són 2.949-, i les UCI registren dos nous crítics (470).Els contagis segueixen disparats, i se'n comptabilitzen 27.340 en l'últim dia, elevant el total fins als 2.133.236. Pel que fa a les defuncions per Covid des de l'inici de la pandèmia, el total és de 25.562, 52 més que en l'última actualització.Eles redueix 223 punts (6.501), i l'Rt es redueix tres centèssimes fins a 1,10. El 20,74% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 6.048,88 a 6.029,20 casos per 100.000 habitants i a set dies ho fa de 3.209,90 a 3.101,39.Pel que fa a la, s'han punxat 2.594 primeres dosis i 5.775 segones dosis. Hi ha un 85,8% de la població amb pauta completa, mentre que la cobertura de la, que redueix el risc de contagiar-se d'òmicron, encara és només del 46,2% dels catalans de més de 12 anys.[intext4]​​​​​​​​​

