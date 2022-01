Argimon, partidari que les discoteques tornin a l'activitat l'11 de febrer

Un sector castigat

Joves ballen per la revetlla de Sant Joan, a Salou.

El conseller de Salut,, es mostra partidari que l, una data que es va posar sobre la taula en una reunió amb el sector aquest dimarts. En una entrevista a l'ACN, Argimon afirma: "Va sortir aquesta data. És un sector que ha estat molt castigat. Sempre en aquesta inestabilitat en què ens movem, penso que hem d'anar obrint tots els entorns".El conseller creu que si els'elimina -ja no és necessari a partir d'aquest divendres- tampoc s'hauria de mantenir a les discoteques: "Si acabem decidint que aquesta capa de seguretat amb la variant òmicron ja no ho és tant, no ho serà ni per a l'oci nocturn, ni la restauració ni els gimnasos".El conseller ha explicat que el certificat Covid es va aplicar a les discoteques com una capa de seguretat addicional a l'hora d'evitar contagis de la Covid-19, sobretot en espais tancats on de vegades no es porta la mascareta. Argimon ha raonat que, si consideren que el valor de la mesura disminueix amb laper a restaurants, gimnasos i residències, aquesta conclusió també hauria d'estendre's a les discoteques.En qualsevol cas, el titular de Salut recorda que la decisió de reobrir l'oci nocturn correspon a la, que aplega "moltes veus" i "valora elements com el de la salut, el social o l'econòmic".Sobre l'aixecament de les restriccions aquest divendres, entén que alguns experts deldiscrepin d'aquesta decisió. "Si volem que el virus no s'estengui, has de reduir la interacció.Les decisions són diferents quan les prens en uns entorns o en uns altres", afirma Argimon, que afegeix: "La Comissió delegada ha de prendre les decisions tenint en compte moltes vessants i són decisions que no són innòcues des de molts punts de vista. Tenim molts exemples d'de decisions que de vegades no són ben enteses".Les discoteques, passada la cinquena onada, amb unes cobertures de vacunació àmplies i quan la incidència de casos era una de les més baixes de la pandèmia (25 casos per 100.000 habitants acumulats en set dies; actualment la IA7 és de 3.210). Van ser els primers locals de Catalunya on el Govern va aplicar el passaport covid, que el novembre s'ampliaria a la restauració, gimnasos i residències.A part d'algunes petites reobertures, l'oci nocturn portava tancat des de l'inici de la pandèmia. El 20 de desembre, a les portes del Nadal, el Govern en va ordenar de nou el tancament, a més d'altres restriccions, com el toc de queda, davant l'augment de casos ja vertiginós de la​​​​​​​​​

