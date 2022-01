Les inscripcions al Mobile continuen augmentant tot i la Covid

Barcelona, part de "l'experiència Mobile"

Laconsidera Barcelona com "la veritable casa del" i destaca el "fort poder d'atracció" de la capital catalana. Els organitzadors del MWC, que s'inaugurarà en un mes al recinte Gran Via de Fira Barcelona, expliquen a l'ACN que confien en una "forta participació" en l'edició del 2022 del congrés.Tot i admetre que "caldrà un temps perquè els viatges internacionals recuperin els nivells previs a la pandèmia", des de la GSMA es mostren "satisfets" amb la recuperació de la presència d'expositors, i diuen que les inscripcions "continuen augmentant" dia a dia. "Pel que fa a l'ocupació de l'espai, elserà molt més gran que l'edició del 2021", amb, insisteixen.Enguany, per entrar al Mobile World Congress caldrà ensenyar el"A la GSMA seguim centrats en organitzar un esdeveniment inoblidable", afirmen des de l'organització del Mobile, la fira de telefonia més gran del món. La GSMA destaca que els moments pandèmics actuals requereixen d'un "lideratge responsable" i confirma la seva intenció de celebrar el, tal i com va anunciar a principis de gener."Tenint en compte l'esforç que han fet tants socis, grans i petits, per reunir-nos de nou i fer del MWC 2022 a Barcelona un èxit, seguim endavant per acollir la indústria a Fira Gran Via", afirma l'organització del saló.Des de la GSMA resten importància a l'absència de, que recorden que ni tan sols havia reservat un espai per a aquesta edició del congrés, i ja no ho feia des del 2019. La baixa de Sony no ha sigut l'única, ja queha anunciat aquesta setmana que no tindrà estand físic a la fira, fet que també afectarà Motorola, que forma part de l'empresa."Hem demostrat la nostra habilitat per oferir un espai segur amb un pla de salut líder en la indústria", puntualitzen. Marques comhan confirmat en les últimes setmanes l'ACN que mantenen l'assistència presencial al congrés.Enguany, el saló se celebra sota el títoli explorarà temes com el 5G, el núvol, l'Internet de les Coses, les Fintech o la intel·ligència artificial. Segons la GSMA, el congrés comptarà amb més de 400 conferenciants amb alguns dels "principals noms de la indústria ja confirmats".Des de la GSMA destaquen "l'immens suport" de. "La ciutat és una part immensa de l'experiència del Mobile i, durant aquest temps, ens hem associat exitosament per fer front als reptes i les disrupcions directament", indica l'organització.El contracte entrei la GSMA dura dos anys més, i des de l'empresa eviten valorar si es podrà allargar més enllà. "El 2020 vam ampliar fins al 2024, demostrant el nostre compromís amb l'ecosistema i les ciutats d'acollida, i la nostra relació forta i mútuament beneficiosa", afegeixen, puntualitzant que mantenen "un enorme suport i compromís" dels expositors i espònsors "per a futures edicions".Per la GSMA "Barcelona és un destí internacional de" i tota la zona s'ha convertit en un "hub essencial per a la innovació, les start-ups i les inversions". "MWC Barcelona, inclosos el 4YFN i YoMo, representen un significatiu valor econòmic per a la regió i la creació de llocs de feina, i tenen el seu paper en el procés de recuperació econòmica a mida que deixem enrere aquests temps complicats", conclouen.

