Minnie Mouse es posa pantalons per primer cop i indigna la dreta dels Estats Units

Stella McCartney a dessiné le tout premier tailleur-pantalon de Minnie Mouse, et il est sublime 😍 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/bofYREIahu — Disneyland Paris (@DisneylandParis) January 25, 2022

complirà 30 anys el pròxim mes de març i la companyia ha optat per presentar un dels seus personatges més icònics d'una forma mai vista.serà representada per primer cop portantde colors foscos, i no el típicamb punts blancs. El que per alguns ha estat un canvi positiu, o simplement, indiferent, s'ha convertit en una ofensa per a la dreta i el conservadorisme delsLes crítiques, més enllà de les xarxes socials, han estat proferides des de la cadena. "Per què han de fer això? Estand'avorriment", proferia el presentador de la cadena,, mentre que la tertuliana conservadoracreia que és "incòmode" de veure i que feia sentir a Minnie Mouse "més masculina". "Estan destrossant la societat", afegeixen en el mateix programa.La seva dissenyadora, la britànica, ha detallat que la nova versió de la ratolina és un "símbol de progrés per a una nova generació". "El que m'encanta és que demostrad'expressió i; inspira i té un gran estil", ha explicat McCartney.

