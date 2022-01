CaixaBank obté el 2021 un benefici de 5.226 milions després d'incorporar Bankia

ha tancat l'any 2021 amb un benefici net de, una xifra que, que van ser de 1.381 milions d'euros i que supera àmpliament els beneficis d'(1.705 milions d'euros). L'increment es deu bàsicament alsLa xifra de beneficis supera les previsions esperades per bona part dels analistes. Aquest divendres, l'entitat financera ho ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).Des de l'entitat financera, es destaca que "ha estat un exercici en què, no només, sinó que, a més, s'ha reforçat la posició comercial de CaixaBank". "En el procés d'integració -asseguren-, hem complert els nostres objectius, tant pel que fa a equips, com a les nostres plataformes tecnològiques, i també als nostres models de distribució".Segons l'entitat, "el benefici i la sòlida posició de capital ens permetrà, el 50% del benefici aconseguit. I la nostra idea, de cara al futur, és situar nostre pay-out entre un 50% i un 60%. A més, els accionistes es beneficiaran també de la intenció de CaixaBank, subjecta a les aprovacions regulatòries pertinents, d'implementar unen el mercat durant l'any 2022, per tal d'acostar la ràtio de capital CET1 al nostre nivell objectiu".el benefici net de CaixaBank per al 2021 s'ha situat en elsuna xifra també superior a l'any anterior i al 2019. Per altra banda, el volum de negoci del grup se situa gairebé en el bilió d'euros, exactament en 972.922 milions d’euros, i els recursos a clients creixen un 49,2%, fins als 619.971 milions d'euros. Aquest divendres, el president de l'entitat,, i el conseller delegat,informaran dels resultats en una compareixença que faran a la seu social de CaixaBank, a València.Una dada important és que malgrat l'impacte de la pandèmia i la incorporació de Bankia, CaixaBank ha mantingut elsde l'exercici anterior. Els saldos dubtosos a finals de 2021 s'han incrementat un 58,5% tenint en compte tot el grup, però cauen 4,6% de forma orgànica. D'aquesta manera,, en línia amb els exercicis anterior

