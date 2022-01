El sindicalisme alternatiu convoca protestes dissabte contra la reforma laboral

La, formada per CGT, IAC, CNT, Co.Bas, COS i SO, ha convocat protestes el 29 de gener arreu de Catalunya contra "l'operació de maquillatge" de la, que no creuen que derogui el marc imposat pel PP el 2012, sinó que perpetua un marc laboral que "afavoreix els empresaris". La marxa que esperen que sigui més massiva és la de Barcelona, que sortirà a les 18h00 des de Jardinets de Gràcia. Aquesta no serà l'única protesta ja que també s'han organitzat manifestacions a ciutats com Tarragona, Lleida o Sabadell, i totes seran a la tarda. Els organitzadors de les marxes fan una crida a la classe treballadora a mobilitzar-se "com a primer pas en la recuperació dels drets robats".Els sindicats convocants asseguren que amb aquesta reforma, pactada entre el govern espanyol, CCOO, UGT i la CEOE, es mantenen "retrocessos altament negatius" pels treballadors com la reducció de laimprocedent de 45 a 33 dies per any treballat, la "pràctica eliminació" dels salaris de tramitació; l'afavoriment dels acomiadaments col·lectius o l'eliminació de la capacitat de les administracions públiques de bloquejar els ERO.A més, tampoc consideren que hi hagi canvis en la capacitat deen modificacions de condicions de treball, en l'establiment unilateral de la jornada irregular. Un aspecte que la Taula Sindical lamenta especialment és l'"estatalització de la negociació col·lectiva" amb la prevalença dels convenis estatals sectorials per sobre dels autonòmics,.Els sindicats també critiquen les mesures presentades com a "positives" pels negociadors com els ERTO RED, que veuen com "un regal per a la patronal per a finançar els seus ajustos de plantilla amb fons públics". "Mentrestant els treballadors continuem patint l'increment de preu de l'electricitat i una, mentre que els nostres salaris continuen any rere any perden capacitat adquisitiva", denuncien en un comunicat conjunt."La reforma laboral és una estratègia de màrqueting i de maquillatge. No deroga cap de les qüestions que van portar als mateixos sindicats que li donen suport a convocar vagues generals", ha dit el portaveu de la IAC,"No hi ha hagut un pacte social al voltant d'aquesta llei, sinó una nova traïció dels sindicats majoritaris al conjunt de la classe treballadora i una imposició per part de les patronals que celebren aquest acord perquè manté les condicions favorables per l'empresariat ", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor