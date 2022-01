Troben mort a casa seva l'actor Morgan Stevens, de «Fama» i «Melrose Place»

Una altra pèrdua sensible en el món de la interpretació televisiva, aquest cas als Estats Units. El mateix dia que s'ha notificat la mort de l'actor espanyolen un incendi a casa seva, els mitjans dels Estats Units han informat de la pèrdua de l'intèrpretEl mitjà especialitzat TMZ ha explicat que l'actor, conegut pels seus papers en sèries nord-americanes com, ha perdut la vida per causes naturals. Les autoritats policials l'han trobat al seu domicili, a la cuina, on havia perdut el coneixement. Un veí seu havia denunciat la seva desaparició dies enrere. Va destacar la seva feina durant la dècada dels anys 90.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor