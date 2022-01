Els Mossos busquen un veí de Torroella de Montgrí desaparegut fa cinc dies

Els Mossos d'Esquadra busquen un veí de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) que porta cinc dies desaparegut. No se'n sap res des del 22 de gener, quan va sortir de casa seva en pijama i va dir que tornaria al cap de poca estona. Es diu Xavi, és de complexió normal, té els ulls marrons, el cabell canós i el porta tallat curt.Els Mossos d'Esquadra han difós una fotografia seva per xarxes demanant ajuda per intentar localitzar-lo. L'acompanyen amb una petita descripció del desaparegut, de qui concreten que fa uns 1,80 metres d'alçada i pesa uns 85 quilos. Un familiar en va denunciar la desaparició aquest dimarts i, des d'aleshores, la policia intenta trobar-lo.

