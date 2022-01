Educació ajorna les proves de competències bàsiques de 4t d'ESO

Altres notícies que et poden interessar

Les escoles i instituts estan patint una gran afectació per lai ara també amb conseqüències acadèmiques. Elha decidit ajornar les proves dededavant l'evidència que molts alumnes no podrien examinar-se a causa de la Covid. Per altra banda, les proves deencara no tenen data per poder abans assegurar la presència de correctors.Les proves en l'últim curs de l'educació secundària s'havien de fer el, però l'ajornament l'ha confirmat la secretària general d'Educació,, que ha atribuït la decisió a "la dificultat" per les elevades incidències de casos a les aules, ja que hi hauria molts alumnes que no hi podrien participar.Ara com ara, hi ha més de. "Són xifres molt altes i superiors a les de l'any passat", ha explicat Gomà, assenyalant que dilluns va ser el dia amb les xifres més altes de la, però sent "optimistes" per una davallada moderada durant tres dies consecutius.​​​​​​​​​

