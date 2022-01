Joan Fuster, estructura d'Estat

Retrat de Joan Fuster a Formentor el 1959. ND

Un dels aforismes de, de qui enguany se'n commemora el centenari,adverteix que. Possiblement, no hi ha cap sentència de l'assagista des d'un punt de vista civil més incitadora a. Segons com, aquesta fins i tot podria tenir la rellevància d'un programa polític. No en va,tant des de les files del catalanisme més moderat com des de les de l'independentisme més conseqüent amb la voluntat de mobilitzar les nostres societats ara contra l'infrafinançament i l'espoli fiscal, ara contra la repressió, ara per a animar l'articulació d'un front sobiranista.. La seua capacitat de, de convidar-nos a reflexionar i actuar a partir, posem per cas, d'un simple aforisme.Fa gràcia pensar, però, que Fuster tal com ens recordaa penes considerés -no sense ironia- els aforismes com una simple, com un "vici innocentíssim" davant del qual assegurava que no podia resistir-s'hi.Val a dir que com a assagista va tocar en els seus escrits molts temes relacionats amb la cultura, amb la història de la llengua, amb la literatura i amb. També amb qüestions més o menys ocioses relacionades amb la societat del seu temps.D'acord amb el sociòlegque fa poc demanava la internacionalització de la seua obra que ell tan bé coneix, Fuster, va ser "un escriptor de Sueca, però no solament un escriptor de Sueca; un agitador de consciències, però no un militant de partit; un escèptic, però no un nihilista ni un equidistant; un liberal, però també un addicte al Manifest comunista; un escriptor, per descomptat, però no un retòric ni un diletant; per damunt de tot (...)i convicte en un país i en una època en què l’ortodòxia s’establia per llei (...)".Per a Mollà lade títols com(1964), Babels o babilònies (1972) junt amb altres textos de la seua "literatura fragmentària" l'eleven "a la". I com siga, de tota la seua producció han estat els seus textos sobre la nació fets des d'una perspectiva esquerrana els que han tingut un major impacte i pervivència entre nosaltres. Al capdavall, les seues idees més polítiques les quals encara avui, trenta anys després del seu decés, continuen fent d'ell un pensadorEn aquest sentit, l'escriptor va ser capaç de fixar la. Un país dominat per unes elits sucursalistes, dinàstiques fins al moll dels ossos, on el valencianisme històricament havia jugat un paper marginal malgrat la importància d'alguns lideratges com el de, només per citar-ne alguns. En un país, també, on el procés de substitució lingüística portava ja molt de camí recorregut.Sens dubte, el seu llibre(1962) instigat per Max Cahner seguint la petja de la Notícia de Catalunya de Vicens Vives, va representar. El filòleg i escriptor Jaume Pérez Muntaner ha escrit d'aquest assaig que va significar "amb totes les seues contradiccions, les esperances i les possibilitats de reconstrucció (...)". "Amb ell va nàixer", afegeix, "la nova consciència d'un País Valencià jove, crític i combatiu i el seu autor es converteix en el referent necessari de tot el que és progrés, cultura i esperança de futur (...)". Amb la publicació de Nosaltres, assegura Pérez Muntaner, es dona un abans i un després en la cultura iI, en efecte, amb aquest text el seu autor va voler dotar a la societat valenciana d'un instrument. Alhora, va imaginar uncom a solució històrica per tal de superar tant la "genuflexió provinciana" com la "fiscalitat colonial" que patien -i pateixen- els valencians.Així mateix, per al sociòleg Toni Mollà el disseny del projecte valencianista rellançat per Fuster, va representar en el País Valencià, una revolució tranquil·la que va generar unaen la història. Un moviment intel·lectual que, alhora, diu Mollà, fou també pràctic -cívic i polític- i l’objectiu del qual fou, en primer lloc,de la tradició local i les velles interpretacions idealistes sobre el país resumides en la falsa i odiosa imatge del Levante feliz.Lai el moviment que es va articular al voltant de la mateixa van tenir, però, una. Un bloc que va comptar amb el suport de les clavegueres de l'Estat les quals van armar i consentir totes les violències de l'anticatalanisme. Cal no oblidar que el mateix Fuster va ser víctima de, un el 18 de novembre de 1978 i un altre, més greu que el primer, l'11 de setembre de 1981. Sobre el darrer atemptat i les possibles implicacions de militars, el periodistava publicar Matar Joan Fuster (2018), una investigació rigorosa que dona idea del clima d'hostilització en què va haver de treballar.A l'última, però, la dreta va aconseguiri imposar el seu marc ideològic, regionalista i conservador. I amb tot i això, és a dir, malgrat l'autonomia descafeïnada i encadenada als tòpics identitaris de l'espanyolisme indígena, malgrat les dificultats d'articular un nacionalisme polític, sense Fuster, és més que probable que els valencians no hagueren estat capaços deLa realitat és que les seues idees van influir en totes les forces progressistes sense cap tradició valencianista i, de retruc, van propiciar la revolució cultural a què es referia Mollà i que ha permès l'existència d'una literatura de ficció i d'idees sòlida, d'una música exportable i d'una escola en valencià de qualitat. En definitiva,Fuster, però, no tan sols va incomodar la societat valenciana.. L'historiador Antoni Rico, autor de Joan Fuster i el pensament nacional (2021), ha assenyalat que Nosaltres i altres textos seus també van ser una apel·lació als catalans en la mesura en què s'inserien en la renovació del catalanisme dels seixanta. Tot plegat, el fet queampliant-la més enllà del Sénia i mar endins va suposar, diu Rico, un revulsiu per al catalanisme polític.suposava "una renovació del discurs tradicional del nacionalisme català". El concepte -que no era nou- va fer camí durant la Transició i va esdevenir un tret definitori de l'independentisme.El 1978 en un article publicat a Horitzons amb el títol "Països Catalans, entre el problema i el programa", Fuster mateix admetia: "(...) la postulació de Països Catalans, en definitiva, molesta a Barcelona i molesta a València: a les dues hipotètiques. Però els Països Catalans -i és una manera de dir-ho tan convencional com es vulgui- es veuran forçats, a la curta o a la llarga, a 'identificar-se'. (...) Les 'polítiques' a curt termini són decisives; però, ben mirat, només resultaran eficaces si arriben a ser imaginades de cara a una 'emancipació nacional'. Si no és així, tot es diluirà en pura descentralització. Jo sempre he cregut que(...)". I amb tot i això, Fuster n'era ben conscient que en aquell momentperò que encara que no havien trobat una encarnació política, no per això deixarien de ser el que eren.I encara, va afirmar: "(...) quan un dia arriben a sentir-se igualment 'catalans' un veí qualsevol de Xàtiva i Palafrugell, d’Elx i Manacor, de Perpinyà i de València, de Lleida i d’Alacant, de Barcelona i de Beniopa, i etcètera, tal vegada hi haurà una batalla guanyada. Unes quantes 'condicions objectives' perquè així sigui, hi són".I les condicions objectives a què apel·lava Fuster continuen com ara una llengua amb possibilitats de tenir un mercat, un passat compartit, uns mateixos problemes geoestratègics, uns interessos econòmics compartits,. D'ací que la sola possibilitat que aquestes condicions permeten una mínima vertebració efectiva de la nació en un qualsevol dels seus possibles àmbits, inquietud i no poques i poderoses resistències en l'altra banda, que no és altra que la de l'espanyolisme malfiances regionals a banda.Aquest any se celebraamb motiu del centenari del seu naixement. De moment, el lema triat per la Generalitat Valenciana per a la commemoració, País, paisatge i paisanatge ja. El filòleg valencià i exprofessor de la Universitat de Lleida, Amadeu Viana, advertia fa pocs dies que l'eslògan escollit era el títol d'un article del filòsof reaccionari Miguel de Unamuno, amb qui tant crític s'havia mostrat Fuster. De fet, va escriure l'assaig Contra Unamuno y los demás (1975). No era un article qualsevol. De fet, en l'article publicat en Ahora el 22 d’agost de 1933, Unamuno, carregava duramentals quals equiparava amb el racisme, el ressentiment, el fracàs i el clientelisme i la falsificació històrica.Sens dubte la tria ha estat. De fet, de la lectura esbiaixada d'un article de Fuster publicat en Qué y dónde el maig de 1978 en què aquest criticava sense embuts "la burla de l’Estatut" d’autonomia valencià i "d’això de Comunitat". En un moment donat, Fusterper a reivindicar el País Valencià en un sentit ple.La relliscada ja dona a entendre de quin mal hem de morir. La Generalitat Valenciana és més que probable que mire d'per no espantar el galliner i a Catalunya potser passe alguna cosa semblant pel que fa a un bon nombre dels actes i homenatges que se li retran bàsicament per no molestar.Cal no oblidar que al País Valencià, Fuster continua sent motiu d'escarnis per part de la dreta que el considera un autèntic traïdor mentre que. Qui pitjor ho porta és el valencianisme polític majoritari que durant les darreres dècades s’ha anat apartant progressivament dels plantejaments nacionalitaris fusterians per a practicardurant la Transició. L'embolic continua sent terrible com recordava Fuster que ho era en 1962 quan a la qüestió dels Països Catalans en el País Valencià s'ajuntaven també "els clàssics i permanents antagonismes de classe, d'altres antagonismes d'idioma, de cultura, d'opció nacional".Com siga l'Any Fuster no servirà oficialment, i d'acord amb el que deia a Nosaltres la Veu la catedràtica Maria Conca, per a explicitardurant tota la seua vida. Sí que pot, però, contribuir a la difusió de l'obra de l'assagista valencià. En aquest sentit, el professor de Teoria de Literatura i Literatura Comparada de la UB, Antoni Monterde, celebrava en el mateix mitjà la iniciativa per donar materials de paper per a la posteritat. Afegia, fusterianament, que

