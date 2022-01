Vídeo | Uns «tiktokers» s'adormen al cinema i es queden tancats en un centre comercial

, una parella de tiktokers mexicans coneguts com, s'han fet virals amb un vídeo en què relaten una desagradable experiència. Els creadors de contingut havien anat a un centre comercial a veure una pel·lícula i es van quedar adormits tant temps com perquè el centre tanqués i no sabessin com poder tornar a la seva casa.En el vídeo se'ls veu sorpresos, encara que també divertits per la situació. ". Són les tres del matí, no hi ha ningú i no sabem com sortir. Enviïn ajuda, si us plau. Estem perduts", diuen en unes imatges que finalitzen amb una riallada. Després de tornar-se viral l'anècdota, la parella va publicar altres vídeos explicant com van aconseguir sortejar aquesta situació.Després de buscar una sortida durant una llarga estona, van trobar a un guàrdia de seguretat. Encara que semblava que aquí acabava la seva odissea,per l'estacionament, quan tan sols els en quedaven 130. Segons la parella, com que no tenien prou diners, el guàrdia els va sol·licitar una peça de roba pel mateix valor del preu. Es van negar i van accedir a lliurar-li uns mitjons.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor