L'alcalde de Roquetes plega per evitar que «la repressió entorpeixi el mandat»

Pla general dels regidors d'ERC a Roquetes acompanyant a l'alcalde Paco Gas Foto: Anna Ferràs (ACN)

El president de la Federació d'ERC a les Terres de l'Ebre ha volgut fer costar a un militant històric de l'independentisme, Paco Gas Foto: Anna Ferràs (ACN)

(Baix Ebre),, renunciarà al càrrec d'alcalde en un ple convocat aquest divendres. Ho fa per evitar que "la repressió i la venjança" de l'Estat per l'1 d'octubre entorpeixi la bona gestió del final de l'actual mandat. Gas va serpeldedelde, però laha demanat lai se'l pot tornar a jutjar a. Gas ja havia anunciat que era l'últim cop que es presentava a l'alcaldia, que exerceix des del 2007. "Penso que no ens hem de perpetuar en els càrrecs. Som republicans, no monàrquics. Hem de saber quan arriba el moment de fer el canvi. Ha estat una decisió molt meditada", ha assegurat.L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, renunciarà a l'alcaldia en un plenari convocat a les vuit del vespre d'aquest divendres. Gas deixa el càrrec però no es desvincularà del projecteal municipi i a lesés unde la, implicat des dels, primer amb lai després com a regidor democràtic, d'ideals clars i mantinguts "per lai eldels". Va ser regidor a l'Ajuntament de Roquetes el, únic edil deal Principat, i eles va vincular a, partit que ha representat com a regidor i alcalde -des del-, conseller comarcal o diputat provincial."Ha estat una forma de viure. Érem joves quan ens vam rebel·lar contra la dictadura, època dura i difícil, però els hereus de la dictadura segueixen estant i continuarem lluitant", ha dit. Amb aquestes paraules tanca l'etapa d'alcalde, com ja havia anunciat i estava escrit en el programa electoral d'ERC Roquetes del 2019. "A la gent del municipi no li pot sorprendre perquè havia deixat clar que era l'última vegada que em presentava", ha remarcat.Gas ha defensat que les etapes han de tenir "un punt final" i que ha estat una decisió "meditada" però "difícil". "No tots els companys hi estan d'acord i de vegades has de desobeir la disciplina de partit", ha reconegut. Per a l'alcalde de Roquetes, "ningú" s'ha de perpetuar en els càrrecs i Gas fa quinze anys que ocupa l'alcaldia. "Som republicans, no som monàrquics, aquells que viuen de les herències i per ser de la família que són. Hem de saber fer el canvi quan arriba el moment", ha defensat.El relleu es fa en l'inici de l'exercici 2022, amb els pressupostos aprovats i els comptes anteriors amb superàvit, "un moment d'estabilitat" que l'alcalde ha considerat idoni per fer-lo efectiu. ERC governa amb minoria a l'Ajuntament de Roquetes, amb 6 de 13 regidors, però si no hi ha un altre candidat alternatiu de l'oposició, el nourepublicans. El nom es desvelarà el 7 de febrer.Gas fa un balanç molt positiu dels seus quinze anys a l'alcaldia, per la "bona gestió econòmica" que ha suposat reduir el dèficit del consistori important, per l'increment de la despesa social notable i per la transformació urbanística i social de Roquetes, "ben visible". Sobre la taula queden projectes que desenvoluparà l'equip de govern, com obres finançades també per la Diputació de Tarragona i que l'alcalde ha assegurat que seran molt rellevants per al municipi.La decisió de plegar, ha dit, fins i tot s'ha allargat més del que hauria volgut. El seu judici per desobediència a l'autoritat l'1-O l'ha posposat, però també l'ha acabat precipitant. Paco Gas va ser jutjat, en dues vistes a l'abril i el maig, a Tortosa. Roquetes, juntament amb la Ràpita i Mora la Nova, van ser els tres municipis on la Guàrdia Civil va carregar contra els ciutadans que votaven en el referèndum. L'encara alcalde de Roquetes ha recordat que, davant la impossibilitat de "generalitzar la repressió" a tots els ciutadans que van votar, l'Estat s'ha volgut "venjar" portant a judici alcaldes i regidors, en el cas de l'Ebre, tots d'Esquerra Republicana de Catalunya.La magistrada del penal número de 2 de Tortosa el va absoldre i al setembre la Fiscalia de Tarragona va recórrer a l'Audiència provincial demanant la nul·litat del judici i que a Paco Gas el jutgi un altre tribunal. "No en van tenir prou amb la repressió que la venjança continua", ha lamentat. Gas ha reconegut que aquesta repressió és una de les causes de la seva renúncia a l'alcaldia. "No em fa temor, però pot tenir conseqüències en la gestió del dia a dia de l'Ajuntament, sobretot en el final del mandat que és quan més concentració i tranquil·litat has de tenir per servir al poble", ha explicat.Paco Gas no se sent "més desprotegit" sense el càrrec d'alcalde si el tornen a jutjar en instàncies superiors per l'1-O. "Ho afrontarem de cara", ha assegurat. Desconeix si la petició de penes, en l'anterior judici la inhabilitació, pugui incrementar. Així i tot, assegura que a partir d'aquest divendres li és ben igual perquè ja no tindrà cap càrrec. Insisteix que se l'està jutjant per la seva "ideologia", com ja va dir a la jutgessa del penal de Tortosa, i ha remarcat que la Guàrdia Civil i el Ministeri fiscal no van poder provar "res".Elde laa les Terres de l'Ebre,, ha acompanyat Paco Gas en l'anunci de la seva renúncia i ha destacat que ha estat "un referent" per a tots els republicans ebrencs, sobretot els joves que s'han instruït en la política al seu costat i per als quals ha estat "un exemple". Salvadó ha reivindicat Gas com una de les figures claus en el creixement del partit al territori. "Deixa l'alcaldia, però no deixa el projecte republicà", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor