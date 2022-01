Llum verda europea a la pastilla de Pfizer contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

L'(EMA, per les seves sigles en anglès) ha aprovat l'ús del Paxlvoid, la pastilla decontra la. Es tracta del primer producte d'aquesta tipologia avalat per l'òrgan europeu i podria significar un pas més cap a la fi de la pandèmia. Ja al desembre, la mateixa EMA havia avalat l'ús d'emergència de la píndola.Es tracta d'una combinació de dos antivirals, eli el, i seria capaç deles hospitalitzacions de pacients d'alt risc i disminuir la mortalitat. L'EMA ha recomanat l'ús de la píndola per tractar la Covid en adults que no requereixin oxigen suplementari i que tinguin un major risc de complicacions.Per l'autorització definitiva, l'ha avaluat un estudi realitzat en pacients amb Covid i que demostrava que elreduïa significativament les hospitalitzacions i les morts de qui tenia una altra malaltia que els posava en risc de patir Covid greu.L'anàlisi es va fer amb pacients que van rebre o bé la pastilla de Pfizer o bé placebo. Un mes després, només un 0,8% dels pacients que havien pres la píndola havien estat hospitalitzats, mentre que el 6,3% ambhavien acabat ingressats.al grup del Paxlovid mentre que hi va haver nou morts entre qui havia ingerit el placebo.L'estudi es va dur a terme mentre encara imperava la variant delta, però tant l'EMA com Pfizer esperen que lasigui eficaç davant l'òmicron. La decisió de l'EMA no és el pas definitiu per a l'autorització comercial del producte, ja que encara queda el vistiplau de la, però hauria de ser un pur tràmit que es durà a terme en les pròximes hores.Aquest fàrmac ja s'administra en altres països, com els, que des del desembre permet l'ús de la píndola als majors de 12 anys que tingui un test positiu, símptomes i pertanyin a algun grup de risc. Per part de l'té la previsió de comprar 340.000 dosis del Paxlovid abans que acabi el mes de gener.​​​​​​​​​

